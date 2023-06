Czym jest mastopeksja?

Mastopeksja to nowoczesny zabieg chirurgiczny określany również jako plastyka piersi lub lifting biustu. Zabieg ten pozwala przywrócić piersiom ich doskonały, jędrny wygląd, idealny kształt i tym samym przywrócić Pacjentce dobre samopoczucie pewność siebie i spełnić niejednokrotnie największe marzenie.

- Mastopeksja często mylona jest z operacją powiększania piersi i całkowitą zmianą ich kształtu. Wiele osób mając na myśli mastopeksję, wyobraża sobie w efekcie nienaturalnie duży, sztuczny biust z implantami, nieprzypominający subtelnych, naturalnych piersi. Tymczasem mastopeksja może być wykonana z dodatkowym wypełnieniem lub nie. Bardzo często Pacjentki decydujące się na lifting piersi chcą odzyskać swoje naturalne piersi sprzed karmienia piersią czy zmian związanych z działaniem czasu. Wówczas przeprowadzamy operację wyłącznie na tkankach Pacjentki, aby w rezultacie uzyskać piękny, naturalny i jędrny biust – tłumaczy specjalista plastyki piersi i modelowania sylwetki lek. Piotr Turkowski.

Mastopeksja to zabieg pozwalający w sposób całkowity i trwały zniwelować skutki wiotczenia i rozciągania się tkanek w wyniku naturalnych procesów starzenia i wpływu na ciało grawitacji (zwłaszcza w przypadku dużego biustu). Lifting piersi pozwala zniwelować rozstępy i wszelkie nieestetyczne zmiany powstałe na skutek przebiegu ciąży i karmienia piersią, a także umożliwia pozbycie się nadmiaru skóry i zwiotczeń pojawiających się w związku z wahaniami wagi i drastycznym chudnięciem. Dzięki mastopeksji możliwe jest przywrócenie dawnego wyglądu piersi, jak i jednoczesne wprowadzenie zmian w ich wyglądzie i strukturze w porozumieniu z lekarzem.

Przywróć swoje piersi do życia z mastopeksją – na czym polega kompleksowe modelowanie biustu?

Mastopeksja znacznie różni się od standardowego powiększania biustu, które na stałe wpisało się na listę najpopularniejszych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Dzięki zabiegowi mastopeksji możliwe jest rozwiązanie niemal wszystkich problemów estetycznych nurtujących pacjentkę w ramach jednego działania chirurgicznego.

- Chociaż mastopeksja to głównie zabieg podniesienia piersi polegający na wykonaniu stosownego nacięcia, usunięciu nadmiaru skóry, a następnie podniesieniu i właściwym uformowaniu kształtu piersi, jednocześnie często wykonuje się szereg innych czynności – wyjaśnia specjalista w zakresie chirurgii plastycznej dr n. med. Witold Waśkiewicz. – Mastopeksja może być połączona ze zmianą kształtu piersi i jej rozmiaru poprzez wszczepienie implantu i odpowiednie wymodelowanie biustu. Równie dobrze możliwa jest redukcja piersi do pożądanego rozmiaru, jak i zmniejszenie samej otoczki brodawki. Wszystkie tego typu ustalenia są szczegółowo omawiane przed zabiegiem z Pacjentką, co pozwala wybrać najlepszy wariant – dodaje Waśkiewicz.

Jak długo utrzymują się efekty liftingu piersi? Czy mastopeksja się opłaca?

Mastopeksja jest operacją chirurgiczną wykonywaną w znieczuleniu ogólnym, która poprzedzona jest szczegółowym wywiadem lekarskim, wykonaniem serii niezbędnych badań i konsultacji z lekarzami. Sam zabieg trwa ok. 2-3 godziny i wykonywany jest przez zespół specjalistów.

Aby efekty plastyki piersi były spektakularne, a cała procedura bezpieczna, mastopeksję zawsze należy przeprowadzać w sprawdzonych i renomowanych klinikach, cieszących się uznaniem i renomą. Te i wiele innych czynników sprawiają, że lifting piersi jest operacją kosztowną, jednak uzyskane efekty są trwałe i pod tym względem nieporównywalne do żadnej innej metody.

- Wiele pacjentek chcących poddać się zabiegowi mastopeksji powstrzymuje się przed wykonaniem zabiegu z powodu jego wysokiej ceny. Tymczasem dokonując prostych obliczeń, okazuje się, że w trakcie kilku lat korzystania z różnego rodzaju zabiegów medycyny estetycznej, specjalistycznych kosmetyków i masaży wiele kobiet wydaje finalnie niewiele mniejsze kwoty, a efekty są nieporównywalnie słabsze niż w przypadku wykonania jednorazowej mastopeksji – zauważa lek. Turkowski.

Stosując właściwą dietę, pielęgnację w postaci odpowiednio dobranych kosmetyków i dbając o zdrowy tryb życia, efekty mastopeksji mogą utrzymać się naprawdę długo. Należy jednak pamiętać, że zajście w kolejną ciążę po liftingu piersi lub też kolejne upływające lata nadal będą miały wpływ na piersi, których wygląd stopniowo będzie się zmieniał. Będą to jednak zmiany w żaden sposób nieporównywalne do stanu sprzed mastopeksji.