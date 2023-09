Dlaczego łysienie plackowate jest aż tak dużym problemem?

Ulubiona fryzura w przypadku łysienia plackowatego? Z DCP i triamcynolonem to możliwe!

Bujna fryzura i równomierne rozmieszczenie włosów to stan, którym niestety nie każdy może się pochwalić. Owłosienie może przerzedzać się na skutek wielu różnych czynników, ale też chorób, takich jak łysienie plackowate. Schorzenie to jest szczególnie dokuczliwe pod względem estetycznym, ponieważ powoduje powstawanie charakterystycznych, łysych plam. Nie ma skutecznych środków pielęgnacyjnych i kosmetyków, które rozwiązałyby ten problem. Jest jednak terapia z wykorzystaniem triamcynolonu i DCP. Sprawdź, na czym to polega i dlaczego warto zdecydować się na taką formę leczenia.