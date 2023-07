Jaką rolę odgrywa w życiu seksualnym łechtaczka?

Łechtaczka to charakterystyczna struktura znajdująca się tuż przy połączeniu mniejszych warg sromowych. Na zewnątrz ciała znajduje się jedynie jej mniejsza część, która umiejscowiona jest nad wejściem do pochwy. Element ten odgrywa kluczową rolę podczas zbliżenia seksualnego i w trakcie orgazmu. To najbardziej erogenna część ciała kobiety.

- Łechtaczka to jeden z kobiecych narządów płciowych, który jest strukturą analogiczną do męskiego prącia. To najczulsze miejsce w ciele kobiety, posiadające około ośmiu tysięcy zakończeń nerwowych, podczas gdy małżowina uszna ma ich zaledwie sto pięćdziesiąt. Dzięki łechtaczce kobieta odczuwa pobudzenie seksualne i orgazm – tłumaczy specjalistka w zakresie ginekologii estetycznej i położnictwa lek. Agnieszka Gajda-Czerwińska. – Niestety zdarza się, że u niektórych kobiet łechtaczka unerwiona jest słabiej lub ma ona mniejszy rozmiar, co skutkuje mało satysfakcjonującymi stosunkami, trudnościami w osiągnięciu orgazmu lub nieosiąganiu ich w ogóle. Wówczas bardzo pomocny bywa zabieg uwrażliwienia łechtaczki z użyciem kwasu hialuronowego – dodaje Gajda-Czerwińska.

W efekcie przeprowadzenia zabiegu powierzchnia łechtaczki staje się większa. Narząd jest bardziej napięty i wrażliwszy na dotyk oraz wszelką stymulację. W praktyce umożliwia to odczuwanie większych doznań z pieszczot podczas stosunku.

Czy uwrażliwianie łechtaczki kwasem hialuronowym jest zabiegiem bezpiecznym?

Zabiegi uwrażliwiania łechtaczki z wykorzystaniem kwasu hialuronowego zaliczane są do działań bezpiecznych. Oczywiście istnieją nieliczne przeciwwskazania do jego wykonania, tak jak w przypadku wszystkich zabiegów, jednak substancja wykorzystywana podczas uwrażliwiania nie jest zaliczana do preparatów, które mogą być szkodliwe dla organizmu ludzkiego.

- Kwas hialuronowy, za pomocą którego przeprowadzane jest uwrażliwianie łechtaczki to substancja należąca do grupy glikozaminoglikanów. To jednocześnie składnik macierzy międzykomórkowej, czyli przestrzeni, która naturalnie wypełnia komórki naszej skóry, gdzie znajdują się włókna kolagenowe i elastynowe. Dzięki nim nasza skóra jest sprężysta, jędrna, gładka i gęsta – wyjaśnia lek. Agata Fleming zajmująca się na co dzień zabiegami z zakresu medycyny estetycznej przeprowadzanymi w okolicach intymnych.

Dzięki temu, że kwas hialuronowy naturalnie występuje w naszym organizmie, jego podanie podczas zabiegu uwrażliwienia łechtaczki nie powoduje reakcji alergicznych, stanów zapalnych ani innych działań niepożądanych związanych z wprowadzeniem danej substancji pod skórę.

Na czym polega zabieg uwrażliwienia łechtaczki i czy jest on bolesny?

Wiele osób jest w stanie poświęcić naprawdę wiele, aby seks stał się wyjątkowy i pełen niepowtarzalnych doznań. Na szczęście w przypadku uwrażliwienia łechtaczki z wykorzystaniem kwasu hialuronowego nie trzeba żadnych poświęceń. Zabieg trwa zazwyczaj od 15 do 30 minut i jest dla Pacjentki całkowicie bezbolesny oraz pozbawiony wszelkiego dyskomfortu.

Właściwe działania związane z nakłuciem śluzówki łechtaczki cienką igłą i wprowadzeniem preparatu z kwasem hialuronowym odbywają się po zastosowaniu znieczulenia nasiękowego, dzięki któremu Pacjentka nawet nie wie dokładnie, w którym momencie doszło do ukłucia. Po wykonaniu właściwej czynności nie jest odczuwalny żaden ból. Dodatkowym plusem zabiegu uwrażliwienia łechtaczki z wykorzystaniem kwasu hialuronowego jest brak jakiejkolwiek rekonwalescencji. Jedyne zalecenie to wstrzymanie się od aktywności seksualnej przez okres trzech dni od chwili wykonania zabiegu.

- Łechtaczka jest miejscem wyjątkowo wrażliwym, dlatego wiele kobiet obawia się zabiegu uwrażliwienia tego miejsca, co wiąże się z potrzebą nakłucia powłoki skórnej. Jednak stosowane znieczulenie sprawia, że Pacjentki chwalą sobie zarówno formę przeprowadzania działania, jak i efekty, które utrzymują się średnio przez pół roku. Po tym czasie z powodzeniem zabieg można powtórzyć i rzeczywiście Pacjentki z reguły wracają i z przyjemnością decydują się na powtórzenie działania – zauważa lek. Agnieszka Gajda-Czerwińska.

Uwrażliwienie łechtaczki z użyciem kwasu hialuronowego to obecnie jeden z najpopularniejszych zabiegów stosowanych w celu poprawy jakości doznań seksualnych. Bezbolesność, brak powikłań, niewiele przeciwwskazań i skuteczność to cechy, które zdecydowanie przemawiają na korzyść takiej formy poprawy jednego z najważniejszych aspektów życia.