Liposukcja ultradźwiękowa a tradycyjna – na czym polega różnica?

Chociaż w kosmetologii i medycynie estetycznej pojawiają się kolejne i coraz nowocześniejsze preparaty oraz zabiegi wyszczuplające, nadal nie gwarantują one osiągnięcia spektakularnych efektów. Co prawda można dostrzec widoczne zmiany w postaci spadku obwodu w takich miejscach jak uda czy brzuch, jednak są to działania polecane głównie osobom z niewielkim nadmiarem tkanki tłuszczowej.

- Obecnie do wyboru jest wiele zabiegów wspomagających terapie odchudzające, zmianę codziennych nawyków czy codzienną aktywność podjętą w celu redukcji wagi. Niestety niekiedy utrata nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej bywa w niektórych przypadkach szczególnie trudna. Może być to spowodowane zarówno brakiem silnej woli, chęci, jak i też problemami hormonalnymi. Wówczas jednym ze skutecznych i trwałych sposobów na pozbycie się znacznej ilości tkanki tłuszczowej jest liposukcja, czyli odsysanie tłuszczu. Zabieg polega na wykonaniu kilku nacięć w obszarze zabiegowym, wprowadzeniu substancji rozpuszczającej tkankę tłuszczową, a następnie odessaniu powstałego płynu – tłumaczy lek. Piotr Turkowski.

Klasyczna liposukcja jest jednak zabiegiem, w którego przypadku trzeba liczyć się z długim okresem rekonwalescencji. W wyniku przeprowadzenia zabiegu istnieje ryzyko pojawienia się wielu powikłań, m.in. takich jak stany zapalne, siniaki, obrzęki czy rany, których gojenie może być utrudnione.

- Nowoczesną alternatywą dla tradycyjnej liposukcji jest lipoplastyka ultradźwiękowa, która w porównaniu z klasyczną metodą jest o wiele dokładniejsza i nie narusza integralności skóry. Dzięki precyzyjnemu nakierowywaniu ultradźwięków nie istnieje ryzyko uszkodzenia okolicznych struktur takich jak naczynia krwionośne, nerwy czy tkanka łączna. Okres rekonwalescencji jest więc znacznie krótszy, a efekty dostrzegalne o wiele szybciej – podkreśla Turkowski.

Czy po liposukcji ultradźwiękowej zostają ślady?

W przypadku liposukcji ultradźwiękowej potrzebne jest wykonanie jedynie niewielkiego nacięcia, aby odessać niepotrzebny tłuszcz. Ślad ten bardzo szybko się zabliźnia, a bardzo często jest całkowicie niewidoczny.

– Najlepsze efekty liposukcji ultradźwiękowej pozwala uzyskać zabieg wykonany z wykorzystaniem urządzenia Vaser Lipo HD 4D. Po przeprowadzeniu liposukcji na ciele mogą być widoczne niewielkie siniaki, które w ciągu kilka dni ustępują. Ponadto poza wyszczuploną i wymodelowaną sylwetką lipoplastyka ultradźwiękowa pozwala widocznie ujędrnić i uelastycznić skórę, co jest niezwykle istotne w przypadku pozbywania się tkanki tłuszczowej – wyjaśnia lek. Daniel Jakubik wykonujący zabiegi liposukcji z wykorzystaniem ultradźwięków na co dzień. – Ponadto zabieg pobudza skórę do produkcji nowych włókien kolagenowych, co sprawia, że w efekcie jest ona widocznie młodsza i w doskonałej kondycji – dodaje specjalista z kliniki OT.CO w Warszawie.

Ślady po lipoplastyce ultradźwiękowej są na tyle niewielkie, że jest to chętnie wykonywany zabieg nie tylko w takich miejscach jak brzuch, uda czy pośladki, ale też ramiona, łydki, plecy, podbródek czy kark. Zabieg z wykorzystaniem Vaser Lipo wykorzystuje się również w przypadku pacjentów z ginekomastią. To popularna metoda, z której korzystają zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Jakie dodatkowe korzyści w modelowaniu sylwetki ma liposukcja ultradźwiękowa?

Dzięki swojej minimalnej inwazyjności tłuszcz odessany podczas zabiegu liposukcji ultradźwiękowej może być wykorzystany i przeszczepiony w inne rejony ciała Pacjenta. Dzięki temu możliwe jest wykonanie modelowania sylwetki w sposób bezpieczny, z wykorzystaniem własnego materiału, co eliminuje ryzyko reakcji alergicznych i innego rodzaju powikłań.

Tłuszcz odessany podczas liposukcji ultradźwiękowej może być wykorzystany np. podczas zabiegu powiększania piersi lub do przeprowadzenia wolumetrii twarzy. Możliwości jest bardzo wiele, a różne sposoby wykorzystania substancji warto wcześniej omówić z lekarzem, który zaproponuje najlepsze opcje o możliwie najkorzystniejszych efektach estetycznych.

Ponadto liposukcja z wykorzystaniem ultradźwięków pozwala pozbyć się komórek tłuszczowych w sposób trwały za pomocą jednego zabiegu. W porównaniu z licznymi zabiegami i seriami kosztownych działań nieinwazyjnych liposukcja ultradźwiękowa jest propozycją, której wykonanie warto rozważyć.