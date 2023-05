Różne sposoby na porost włosów a przeszczep – co wybrać?

Medycyna estetyczna i współczesna kosmetologia oferują nam wiele różnych zabiegów i działań, dzięki którym można poprawić stan swojego wyglądu w kwestii gęstości włosów, ich kondycji i odżywienia.

- Obecnie pojawia się coraz więcej różnych zabiegów i terapii, dzięki którym możliwe jest wzmocnienie struktury włosów, pobudzenie mieszków włosowych do pracy lub też dostarczenie skórze głowy wartości odżywczych i nawilżenia. Jednak terapie przeprowadzane seriami w gabinetach medycyny estetycznej nie dają tak spektakularnych efektów, jak przeszczep włosów – stwierdza specjalista w zakresie chirurgii odtwórczej włosów dr Piotr Turkowski.

– To obecnie najskuteczniejsza terapia, dzięki której u danego pacjenta już w ciągu jednego dnia można bezpiecznie przeprowadzić transplantację mieszków włosowych w miejsca, gdzie są one uszkodzone lub nie funkcjonują. W efekcie w miejscu, gdzie pacjent nie miał już włosów, zaczyna odrastać nowe, pełne owłosienie – dodaje dr Turkowski.

Czy przeszczep włosów sprawdzi się w przypadku ubytku włosów z każdej przyczyny?

Osoby decydujące się na niejednokrotnie bardzo kosztowne terapie i zabiegi mające na celu przywrócenie czy zagęszczenie owłosienia przechodzą ogromne rozczarowanie. Okazuje się, że nie każda terapia, zastosowany preparat czy technika zabiegowa pozwala uzyskać korzystny rezultat u danego Pacjenta. Dlatego wiele osób zastanawia się, czy przeszczep włosów jest skuteczny i czy rzeczywiście umożliwia odzyskanie włosów i stworzenie wymarzonej fryzury w jeden dzień.

- Transplantacja włosów jest metodą, która polega na działaniu u samego źródła problemu. Przeszczep włosów jest tak naprawdę wszczepieniem w pożądane miejsce zdrowych mieszków włosowych, które następnie wytwarzają zdrowe i silne włosy, odbudowując trwale istniejące ubytki. Nie ma tu znaczenia, z jakiego powodu obecnie w określonym obszarze występuje przerzedzenie lub zupełny brak owłosienia – tłumaczy dermatolog dr n. med. Katarzyna Osipowicz. – Przeszczep włosów sprawdzi się zarówno u osób z problemem łysienia androgenowego, plackowatego, pourazowego, ale też u Pacjentów, u których występują nieestetyczne blizny, a także braki w owłosieniu w okolicach brwi i innych obszarów ciała – kontynuuje specjalistka.

Podczas transplantacji włosów zdrowe mieszki pobierane są z niewidocznego miejsca, a następnie wszczepiane w obszar, gdzie występuje brak owłosienia lub jest przerzedzone. W zależności od rozległości miejsca zabiegowego cały przeszczep włosów może odbyć się w ciągu jednego dnia, co zapoczątkowuje proces odbudowy wymarzonej fryzury. Pacjentom pozostaje natomiast obserwować, jak w kłopotliwym miejscu stopniowo pojawiają się nowe włosy i z czasem dochodzi do pełnej odbudowy owłosienia.

Czy przeszczep włosów się opłaca, a nowe włosy nie wypadną?

Z takimi pytaniami zmaga się większość Pacjentów z problemem utraty owłosienia, czemu nie należy się dziwić. Przeszczep włosów to obecnie najdroższa metoda odzyskiwania utraconego owłosienia.

- Obawy związane ze skutecznością transplantacji włosów są w pełni uzasadnione. Jednak należy wziąć pod uwagę, że przeszczep wykonywany jest raz, podobnie jak opłata z nim związana. W przypadku mało skutecznych terapii i wielu prób z pewnością nie jeden Pacjent wyda porównywalne kwoty do przeszczepienia – zauważa lek. Piotr Turkowski. – Co do obaw o wypadnięcie włosów, trzeba zauważyć, że to nie włosy są przeszczepiane, a mieszki, które je wytwarzają. Wypadanie włosów jest procesem naturalnym i z czasem te włosy, które wytworzone zostały przez przeszczepione mieszki włosowe, wypadną. Jednak w ich miejscu pojawią się nowe, które je zastąpią, tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich mieszków włosowych, jakie posiadamy – dodaje.

Biorąc pod uwagę poświęcony czas, stres oraz kwoty wydane na liczne terapie, suplementy, wcierki, zabiegi i działania, zapewne niejedna osoba z problemem wypadania włosów lub ich utraty przeznaczyła już, lub przeznaczy w sumie kwotę zbliżoną do kosztu przeszczepu włosów. W obliczu powyższych faktów jednak warto zastanowić się, które rozwiązanie może przynieść lepsze efekty lub umówić się na konsultację ze specjalistą. Lekarz pomoże rozwiać wszystkie wątpliwości oraz dokładnie przedstawi, na czym polegałby przeszczep włosów u konkretnej osoby.